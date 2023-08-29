عوض تاج الدين: نتابع متحور كورونا الجديد والأعراض بسيطة

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن وضع متحور كورونا الجديد وتطوراته فى مصر قائلا:" حدوث متحورات مستمرة ومتكررة لفيروس كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى حالة طبيعية ومتوقعة علميا وطبيا".



وذكر محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية أشاروا إلى أن هذا المتحور الجديد من سلالة فيروس كورونا وهو أكثر انتشارا، لأنه عندما يحدث متحور جديد أو حدث كى يتغلب الفيروس على مناعة الجسم الذى يصاب بهذا الفيروس.



ولفت محمد عوض تاج الدين إلى أن العالم أكد أن ليس له تداعيات خطيرة وأن الإصابة بسيطة وتؤدى لأعراض معتادة، وهناك ترقب شديد فى مصر ومتابعة وعدد الحالات قليلة والأعراض بسيطة ولم يسجل إنتشار وبائى له.



تابع محمد عوض تاج الدين، لا يوجد بمصر ما يستعدى إيجاد لقاح جديد، لكن هناك فئات الأكثر عرضة للمضاعفات والمشاكل من أى فيروس ونسعى لإعطائها بعض اللقاحات ضد فيروس الإنفلونزا أو كورونا.