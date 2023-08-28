أسهل وصفة لتحضر مربى الموز خطوة بخطوة.. تقوي المناعة ضد كورونا وسلالاته

الموز من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ، فهو يتمتع بفوائد صحية مذهلة تتمثل في الوقاية من الإمساك، وتعزيز جهاز المناعة، وتحسين الحالة النفسية، والحفاظ على صحة القلب.

وصفة مربى الموز

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير مربى الموز الشهية، لكي تقدميها لأطفالك فى لانش بوكس المدرسة من أجل تغذية صحية سليمة.

مقادير تحضير مربى الموز

كيلو موز وقطعيه حلقات.

كيلو سكر.

عصير 2 ليمونة حجم كبير " ربع كوب عصير ليمون".

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

مكعب زبدة

4 كوب ماء، ويمكن الزيادة حسب الحاجة بحيث تغطي الموز تماماً عند إضافته.

مربى الموز

طريقة عمل مربى الموز

في وعاء على النار حرارة متوسطة، ضعي السكر والماء، واتركيهما حتى يذوب السكر تماماً، ويبداً الخليط بالغليان.

أَضيفي عصير الليمون وقلبيه، واتركي الخليط حتى يثقل قوامه قليلاً.

أضيفي قطع الموز، والقرفة، والزبدة، ونهدئ الحرارة وقلبي المكونات جيداً واتركي الوعاء دون غطاء علي نار هادئة.

يجب تقليب المربى باستمرار حتى لا يلتصق الموز بقاع الوعاء، ويترك لمدة 45 دقيقة مع التقليب كل مدة حتى يستوي.

ارفعي مربى الموز من على النار، واتركيه ليهدأ قليلًا ثم يعبأ في برطمانات معقمة وجافة تماماً، ومحكمة الغلق، ويحفظ بالثلاجة، وستكون جاهزة للتقديم بألف هنا وشفا.