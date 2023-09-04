الكبدة بــ 280 جنيهًا .. تعرف على أسعار اللحوم اليوم الإثنين بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات الجزارة بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 ، استقرارًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء لأسعار اللحوم البلدية والمستوردة ، حيث بلغ سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 280 لــ 350 جنيهًا .

وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 لــ 350 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأني ما بين 280 لـ330 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 لــ 310 جنيهات، وبلغ سعر بيع كيلو اللحم الجملي ما بين 200 لــ 225 جنيهًا، وسجل سعر كيلو لحم كباب الحلة ما بين 260 لــ 330 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 لــ 350 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 لــ 170 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 280 لــ 350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 280 لــ 330 جنيهًا.

جدير بالذكر، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم، من قبل مديرية تموين المنيا، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية، وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.