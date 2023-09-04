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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غلق وتحرير محاضر لاحدي المطاعم بمدينة دمياط

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المطاعم و الكافيتريات للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

حيث قامت مديرية الصحة بضبط أحد المطاعم بمدينة دمياط والتى تعمل بدون ترخيص ويمثل خطر داهم على الصحة العامة 

حيث تم تحرير محاضر جنح صحية غير مستوفى الاشتراطات الصحية

 كما تم إعدام ٥٥ كجم أغذية وخضروات تالفة و ٣٠ لتر زيت مستعمل 

هذا إلى جانب سحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها