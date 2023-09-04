غلق وتحرير محاضر لاحدي المطاعم بمدينة دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المطاعم و الكافيتريات للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

حيث قامت مديرية الصحة بضبط أحد المطاعم بمدينة دمياط والتى تعمل بدون ترخيص ويمثل خطر داهم على الصحة العامة

حيث تم تحرير محاضر جنح صحية غير مستوفى الاشتراطات الصحية

كما تم إعدام ٥٥ كجم أغذية وخضروات تالفة و ٣٠ لتر زيت مستعمل

هذا إلى جانب سحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها