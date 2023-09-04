أعراض متحور كورونا الجديد بيرولا.. لم يهدأ العالم، من ظهور متحورات لفيروس كورونا المستجد، فبين الحين والآخر يطل على البشرية متحور جديد يثير الرعب، ويعلن عن أن الفيروس لن يقف عند المتحورات التي تم اكتشافها، بل هناك مستجدات أخرى وتطورات للفيروس تستدعي أخذ الحيطة والحذر لعدم حدوث خسائر بشرية.

متحور بيرولا

وعلى هامش المتحورات، رصد في عدة دول متحور يدعى بيرولا BA.2.86 وقد سجلت إصابات به في أربع ولايات أمريكية على الأقل، وهو ما دفع مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم إلى مراقبة سلالة "بيرولا كوفيد"، التي تنتشر بسرعة حيث ظهرت عدة دول منها سويسرا وتايلاند، الدانمارك وبريطانيا وجنوب أفريقيا.

سلالات أوميكرون

ويحمل متحور بيرولا العديد من الطفرات الجديدة على البروتين الشوكي للفيروس التي تجعله قابلًا للتطور، ومختلف عن سلالات أوميكرون السابقة حيث يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتينية الشوكي المسبب للعدوى، وقد أطلق عليه عليه بشكل غير رسمي Pirola "بيرولا BA.2.86"، وهو مزيج من الحرفين اليونانيين "Pi" و"Rho.

أعراض فيروس بيرولا وفقًا ل خبراء الصحة

الحمى، والسعال

ضيق التنفس وصداع

التعب، والتهاب الحلق.

ارتفاع في درجات الحرارة.

تكسير في الجسم كله

فقدان حاستي الشم والتذوق