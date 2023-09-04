توقعات بزيادة إنتاج الذرة الشامية لـ8 ملايين طن هذا العام

توقع حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وصول إنتاجنا من الذرة الشامية نحو 8 ملايين طن هذا العام، بالتزامن مع بدء موسم حصاده، لافتًا إلى أنه يعد أهم محصول استراتيجي صيفي في مصر، ويدخل في كثير من الصناعات المهمة كصناعة الزيوت والنشا، فضًلا عن أن زيادة إنتاج الذره يساهم في زيادة الدخل القومي ويقلل من استنزاف العملة الصعبة نتيجة الاستيراد.



زراعة الذرة



وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، مصر تزرع نحو 2 مليون و800 الف فدان تقريبا من الذره الشاميه هذا الموسم لافتا إلى أن المزارعين في كافة انحاء الجمهورية بدأوا موسم حصاد الذرة، مؤكدًا أن حبوب الذرة تشكل 70% من مكونات الاعلاف وننتج ما يغطي نحو 60% من استهلاكنا ونستورد 40% تقريبا من احتياجتنا من الذرة.



محصول الذرة



وتابع نقيب عام الفلاحين ، الحكومة تهتم اهتمام بالغ بمحصول الذره فهو من المحاصيل القليلة التي تغطي الدوله بجميع المساحات المنزرعة منه بتقاوي هجن متطورة ومعتمدة ذات انتاجية عالية تصل في المتوسط الي ما يزيد عن 3 طن للفدان الواحد ولتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الذرة تم الإعلان عن سعر الضمان للموسم الحالى قبل الزراعه وتحديد سعر تسعة آلاف جنيه للذرة الشاميه البيضاء وتسعة آلاف و500 جنيه للذرة الشاميه الصفراء.



بداية حصاد الذرة



وأكد، أن بداية حصاد الذرة أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف في السوق مما انعكس ايجابيًا علي أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك والالبان التي بدات في الانخفاض، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الـ14 ضمن أعلى 20 دولة في العالم في انتاج الذره الشاميه وتحتل المركز الرابع في انتاج الذره علي مستوي افريقيا.