وكيل زراعة أسيوط يتفقد زراعات الذرة الشامية بمنفلوط

قام الدكتور رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بالمرور الدوري ومتابعة المحاصيل الصيفية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وبناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بوزارة الزراعة، وتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

قام الوكيل بزيارة بعض حقول المحاصيل الصيفية بمركز منفلوط، حيث تفقد زراعات الذرة الشامية التي تبلغ مساحتها حوالي فدان ونصف، بالقرب من منطقة (عرب الشريفة)، وتبين أن المحصول يتمتع بحالة جيدة ومبشرة.

تحدث الوكيل مع صاحب الأرض المنزرعة وأكد على ضرورة اتباع التوصيات الزراعية الخاصة والمناسبة لنوعية المحصول، بالإضافة إلى تطبيق التوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة. كما تمت مناقشة بعض المشكلات الخاصة بزراعة الذرة، حيث أفاد الوكيل بتوجيه جهود لحل هذه المشكلات.

يأتي هذا المرور الدوري والمتابعة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية بمحافظة أسيوط، وضمان تطبيق المعايير الزراعية اللازمة وفقًا لتوجيهات الجهات الرسمية. وتعكس هذه الزيارات الاهتمام العميق بتعزيز القطاع الزراعي وتطويره، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتحقيق الاستدامة الزراعية.

وكيل وزارة الزراعة باسيوط يتفقد زراعات الذرة الشامية بمنفلوط

وكيل وزارة الزراعة باسيوط يتفقد زراعات الذرة الشامية بمنفلوط