يوم حقل زراعي عن محصولي الذرة الشامية والأرز بالشرقية

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، برعاية المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل أول الوزارة، يوم حقل زراعي عن محصولي الذرة الشامية والارز والتابعين لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وأشرف على اللقاء المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، وضمن أنشطة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أشرف الدمرداش، بحضور الدكتور محمد سراج الدين كلية الزراعة، والمهندس وليد الشوادفي اخصائى الذرة بالمحافظة، والمهندس هانى صلاح أخصائي الأرز بالمحافظة، والمهندس محمود عبد المنصف أخصائي المركز، والمرشدين والمزارعين.

وخلال اللقاء، تم الحديث عن أهمية ترشيد استخدام المياه، وأهم التوصيات الفنية لمحصول الذرة، بداية من خدمة الأرض للزراعة، وأهمية الهجن الحديثة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض.

وتناول الحديث أهمية التسميد والرى، ومكافحة الحشائش، وأهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول وخاصة دودة الحشد الخريفية، وطرق مكافحتها وعلاجها، والحصاد، ونضج المحصول حتى لا يتم فقد فى المحصول.

وبالنسبة لمحصول الأرز، دار الحديث عن أهمية ترشيد استخدام المياه، وأهم التوصيات الفنية المحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة، وتتميز أصناف الأرز المستنبطة حديثا ببعض المميزات الهامة مثل: أصناف قصيرة العمر والتي توفر حوالي من 25 – 30 % من المياه، والتي تحتاج حوالي 120 يوم من الزراعة حتى الحصاد، وأصناف تتحمل الزراعة في الأراضي الملحية، والجفـاف والأراضي التي تروي بمياه بها مشاكل "ري مخلوط" وأصناف ذات إنتاجية عالية، وأصناف ذات روائح عطرية مثل الأرز الياسمين المصــرى "الأرز العطري".

وتتميز هذه الأصناف جميعا بإنتاجية عالية، وتصافي تبييض عاليـــــة، وصفات طهي جيدة، وهذه الصفات الهامة نتيجة لجهود مبذولة من قبل مركز البحوث الزراعية وبالاشتـراك مع قطاع الإرشاد، لنشر هذه الأصناف لمواجهة مشاكل التغــيرات المناخية وأثرها في البيئة، وتغير متوقع للخريطة النباتية والإصابات الحشـرية والمرضية وضرورة الاهتمام باستنباط أصناف قصيرة العمر، تحد من استهلاك المياه وتطبيق التكنولوجيا الحيوية في استنباط أصناف لها القدرة علي تحمـل الملوحة والجفاف، وأيضا الإصابات الحشرية والمرضية وذات إنتاجية عاليــــة.

وتم الحديث عن الرى ومكافحة الحشائش والتسميد پأنواعه وبالجرعات الموصى بها، وعدم الاسراف فى التسميد، وأهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول وخاصة اللفحة وطرق مكافحتها وعلاجها، وفى النهاية تم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.