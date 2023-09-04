اليوم .. انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لملاقاة إثيوبيا وتونس

ينطلق اليوم الاثنين معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وتونس ، على أن يخوض الفريق القومي أولى تدريباته اليوم على ملعب الدفاع الجوي.

ويقيم لاعبو المنتخب خلال فعاليات المعسكر بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وأعلن فيتوريا خلال وقت سابق عن قائمة المنتخب والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي

حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

مواعيد المباريات ..

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي بالقاهرة 8 سبتمبر الجاري لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار والتي حسم التأهل لها رسميًا ، بالإضافة إلى ملاقاة منتخب منتخب تونس وديًا 12 من الشهر ذاته بالقاهرة.



وقرر فيتوريا، إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وعدم إشراكه في مواجهة إثيوبيا، بالإضافة إلى إعفاء رباعي الأهلي محمد الشناوي محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية من استكمال معسكر المنتخب، والاكتفاء بتواجد الرباعي في مواجهة إثيوبيا ، ثم التوجه إلى معسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة السوبر الأفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها بمدينة الطائف السعودية منتصف الشهر الجاري.



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