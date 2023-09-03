موعد انتهاء معسكر الأهلي بالنمسا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكره التدريبي المغلق بدولة النمسا في السادس من شهر سبتمبر الجاري ، بعد أن بدأت فعالياته الإثنين الماضي ٢٨ أغسطس.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد محليا وقاريا ، بالإضافة إلى مواجهة كأس السوبر الأفريقي المرتقبة التي تقام في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ١٥ سبتمبر الجاري.

جولة حرة للاعبي الأهلي..

على صعيد متصل ، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر السماح للاعبي الأحمر بجولة حرة في مدينة فيينا،أمس السبت على هامش معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد قام بمنح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية بالأمس، على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته اليوم الأحد بصورة طبيعية، وفقا للبرنامج التدريبي المحدد مسبقا من قبل الجهاز الفني والإداري.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر الجاري.

وعلق خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على معسكر الفريق الأحمر الحالي مشيرا إلى أن الأمور داخل معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا في النمسا، تسير بشكل طيب للغاية.

وأوضح بيبو، أن المعسكر يشهد أجواء حماسية كبيرة للغاية من كل اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود حالة شديدة من التركيز ظهرت بوضوح على كافة عناصر الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مدير الكرة بالنادي الأهلي أن السمة الواضحة على لاعبي الأهلي خلال المعسكر الحالي، هي روح التحدي والإصرار، ورغبة الجميع في إثبات جدارتهم، من أجل مواصلة مسيرة الألقاب، والاستمرار في التربع على عرش الكرة الإفريقية والمحلية.