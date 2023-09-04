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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يشارك إطلاق أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة بالصين

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في إطلاق أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية، حيث شاركه في مراسم إطلاق المنتدي كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشاري والسياسي لمقاطعة خنان وذلك علي المنصة الرئيسية للمنتدي.

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وشارك في حفل إطلاق المنتدي عدد كبار القيادات السياسية الصينية وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم  والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وضم الوفد المرافق لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المنتدي كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ويعقد المنتدي الدولي خلال الفترة من 4- 6 سبتمبر الجارى تحت عنوان " اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية " ، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا المنتدى يمثل منصة بالغة الأهمية لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية لتحليل القضايا الحضرية ومناقشة الحلول القابلة للتطبيق فى ضوء التحديات العالمية المشتركة التى تقوض عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المنتدى يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحة ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية.

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