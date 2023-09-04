السعودية تحذر من مخاطر هطول الأمطار الرعدية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية ، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين حتى الجمعة المقبل.

أماكن تجمع السيول

وحذرت المديرية من البقاء في أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما ناشدت المديرية بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والسليل والقويعية وعفيف والأفلاج، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل الموية والخرمة ورنية وتربة، ومنطقتي المدينة المنورة ونجران.

ووجهت المديرية نصائح السلامة أثناء هطول الأمطار الرعدية كالآتي:

البقاء في المنزل قدر الإمكان.

إذا كنت خارج المنزل، فابحث عن مأوى آمن في مكان مرتفع.

تجنب الوقوف تحت الأشجار أو بالقرب من الأسلاك الكهربائية.

ابتعد عن أماكن تجمع المياه والسيول.

لا تحاول السباحة في الأودية أو المجاري المائية.

اتبع تعليمات الدفاع المدني.

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