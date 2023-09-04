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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

علي ربيع يعلن موعد انطلاق عرض مسلسل "نصي التاني" وعدد حلقاته

على ربيع
على ربيع

أعلن الفنان على ربيع، موعد طرح مسلسله الجديد "نصي التاني" المقرر عرضه على منصة شاهد.

مسلسل نصي التاني 

علي ربيع عن نصي التاني "أن شاء الله مسلسل يسعدكم"

نشر على ربيع، بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا: "مسلسل نصي التاني على شاهد 28/ 9 أن شاء الله مسلسل يسعدكم".

عدد حلقات مسلسل"نصي التاني"

مسلسل "نصي الثاني" يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.

علي ربيع 

أبطال مسلسل "نصي التاني"

نصي التاني" من بطولة على ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

من ناحية اخري، يذكر أن اَخر أعمال علي ربيع، فيلم "بعد الشر" وشاركه البطولة ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وهو إخراج أحمد عبدالوهاب.

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