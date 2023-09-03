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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم Oppenheimer تقترب من المليار دولار

فيلم Oppenheimer
فيلم Oppenheimer

حقق فيلم Oppenheimer إيرادات تعدت حاجز الـ850 مليون دولار، مع توقعات تصل للمليار دولار نهاية الأسبوع الجاري، بعد سباق كبير مع عدد من الأفلام الأخرى في منافسة شباك التذاكر، يرجع الفيلم للمخرج العالمي كريستوفر نولان.

فيلم Oppenheimer

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن تحفة نولان الأخيرة تخوض سباقا صعبا مع عدد من الأفلام خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتخطي الفيلم حاجز المليار دولار خلال الأسبوع الجاري.

فيلم Oppenheimer

أحداث فيلم Oppenheimer

من ناحية اخري، يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

Oppenheimer

أبطال فيلم Oppenheimer

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.

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