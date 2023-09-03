فاطمة الصفي تُحدث بلبلة بتصريحها عن زواج المرأة لشاب يصغرها بالعمر| الجمهور يعلق

كشفت الفنانة فاطمة الصفي من خلال تصريحات لها، عن المرأة التي تتزوج من شاب أصغر منها في العمر، مما تسببت في أثارت حالة من البلبلة بحديثها المباشر، مشيرة إلي أن هناك الكثير من الحالات الناجحة التي شاهدتها بعينيها.

فاطمة الصفي

فاطمة الصفي تُحدث بلبلة بتصريحها عن زواج المرأة لشاب يصغرها بالعمر

أشارت فاطمة الصفي أن "المرأة في المجتمعات الشرقية على وجه الخصوص، تمر بأزمة كبيرة إذا فكرت بالارتباط من شخص يصغرها في العمر، مؤكدة إلى أن "المرأة العربية إذا فكرت في الارتباط من رجل يصغرها فإن الدنيا تقوم وما تقعد ويطلعون فيها اللي ما يطلع، متسائلة عن السبب والمانع الذي يمنع هذه العلاقات والسباب التي تحرم المرأة من العيش بسعادة".

فاطمة الصفي

تابعت فاطمة الصفي حديثها عن هذا الأمر لأنها صادفت هذه الحالة خلال تواجدها في أحد المطاعم في إيطاليا، قائلة: "قدامي كذا أحد، بس الطاولة اللي جنبي كل ما ألتفت أرى بأن الشاب أصغر من صديقته والفرق واضح بس الله يهنيهم ويسعدهم ووالله يحفظهم شو دانوا مستأنسين ومستمتعين باللحظة ويدلعون بعض، بس ليه عنا بمجتمعنا بتجرب الدني اذا واحدة أحبت شاب أصغر منها".

فاطمة الصفي

تعليق الجمهور

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلمات الصفي وانقسمت التعليقات بين من أيّد كلامها ووافقها بأن مجتماعتنا العربية ترفض هذه العلاقة دون أسباب منطقية، في حين أرجع البعض الآمر إلى مسألة إنجاب الأطفال وفترة المرأة الإنجابية.