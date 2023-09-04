ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام الأدمي بأسيوط

تم تنفيذ حملة مشتركة في مركز ومدينة الفتح تهدف إلى ضبط الأسعار والسلع المجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وضمان توافر السلع الأساسية، ومكافحة التجارة المشتركة لحماية المواطنين من الاستغلال.

شاركت في الحملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين بالفتح، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والبيئة ورخص المحلات والاشغالات.

استهدفت الحملة منطقة مركز ومدينة الفتح، وأسفرت عن إصدار 28 محضرًا متنوعًا، وضبط 354 علبة سجائر بدون فواتير ومنعها من البيع، وضبط كمية من اللحوم والكبدة المستوردة بوزن 40 كجم غير صالحة للاستهلاك البشري.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر لردع أي شخص يتجرأ على التلاعب بصحة المواطنين.

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح

ضبط 40 كيلو كبدة غير صالحة للاستخدام وتحرير 28 محضر متنوع بالفتح