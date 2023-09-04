نجم الأهلي السابق: إمام عاشور لن يعوض رحيل حمدي فتحي

يرى محمد جودة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق يحتاج إلى مهاجم أجنبي يستطيع التعامل مع العرضيات والضربات الرأسية.

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وقال جودة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم يجيد التعامل مع الكرات الهوائية وضربات الرأس".

وتابع: "الوحيد في فريق الأهلي الذي كان متمكنا في الضربات الرأسية هو حمدي فتحي، ولكنه رحل عن صفوف الفريق، ورغم تعاقد الأهلي مع إمام عاشور إلا أنه لن يستطيع أن يلعب نفس الدور".

وأتم: "صلاح محسن مهاجم جيد ولكنه لديه بعض القصور على مستوى الوعي التكتيكي، لهذا يجب على الأهلي التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي".