الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي: فندق الإقامة من اختيار كولر.. ويتناسب مع استضافة معسكرات الفرق العالمية

أكد عمرو مرزوق، رئيس الشركة المنظمة لمعسكر الأهلي في النمسا، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، هو من اختار فندق إقامة الفريق.

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وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " تنظيم المعسكر في النمسا كان من أسباب موافقة الأهلي على الشركة المنظمة".

وتابع: "نجحنا في توفير كافة طلبات الجهاز الفني للأهلي في المعسكر، والفريق يتواجد في فندق إقامة يناسب استضافة معسكرات الفرق العالمية".

وأتم: " كولر صاحب اختيار إقامة المعسكر في النمسا لمعرفته الجيدة بطبيعة الأجواء هناك، وعدد كبير من الفرق الومنتخبات الكبيرة تخوض معسكراتها في نفس الفندق".