نجم الأهلي السابق: قرعة الدوري الأفريقي لم تخدم الأحمر

يرى محمد جودة، نجم الأهلي السابق، أن قرعة الدوري الأفريقي لم تخدم النادي الأهلي، بعد وقوعه مع فريق سيمبا التنزاني.

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وقال جودة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي سيواجه أقوى فريق من فرق التصنيف الثاني، وهو فريق سيمبا التنزاني".

وتابع: "القرعة لم تخدم الأهلي، حيث سيواجه سيمبا، وحال تأهله سيقابل صنداونز الجنوب أفريقي، أحد أقوى فرق القارة الأفريقية، لو استمر تعليق مشاركة بترو أتليتكو الجنوب أفريقي".