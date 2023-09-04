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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: قرعة الدوري الأفريقي لم تخدم الأحمر

السوبر الافريقي
السوبر الافريقي

يرى محمد جودة، نجم الأهلي السابق، أن قرعة الدوري الأفريقي لم تخدم النادي الأهلي، بعد وقوعه مع فريق سيمبا التنزاني.

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وقال جودة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الأهلي سيواجه أقوى فريق من فرق التصنيف الثاني، وهو فريق سيمبا التنزاني".
وتابع: "القرعة لم تخدم الأهلي، حيث سيواجه سيمبا، وحال تأهله سيقابل صنداونز الجنوب أفريقي، أحد أقوى فرق القارة الأفريقية، لو استمر تعليق مشاركة بترو أتليتكو الجنوب أفريقي".

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