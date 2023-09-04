نجم الأهلي السابق: أراهن على تألق إمام عاشور

أكد عمرو الحديدي نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تطور كثيرًا وأصبح يمتلك خبرات كبيرة، مؤكدا بأن الأندية المصرية هي الاقوى داخل القارة الإفريقية، واللاعب المصري دائمًا يظهر إمكانياته وقدراته في المواجهات الصعبة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي لا يخشي صن داونز أو اي نادٍ، ومن الصعب تكرار الخسائر الكبيرة، وخبرات اللاعبين الكبار هي من تحسم المواجهات الصعبة، والزمالك واجه الأندية السعودية في البطولة العربية وقدم مستوى طيب رغم امتلاكهم لاعبين كبار من أوروبا".

وأضاف: "في البداية، الأهلي سيعمل على ملف سيمبا التنزاني، وكولر الآن يفكر في المعسكر الأوروبي ثم مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ثم مواجهة سان جورج الاثيوبي وبعدها الدوري الافريقي".

وأكمل: "كولر يريد الاستفادة من فترة الاعداد، وضرورة وجود تجانس بين اللاعبين القدامي والجدد، وأراهن على تألق إمام عاشور مع الأهلي في الموسم المقبل".

وتطرق للحديث عن الزمالك، وقال الحديدي: "الأهلي والزمالك هم واجهة الكرة المصرية، ولابد من التكاتف ومساندة القلعة البيضاء للخروج من الأزمة الحالية، ونريد زيادة المنافسة بين جميع الأندية الشعبية".

وأتم: "أتمنى وجود منافسة قوية مع عودة الإسماعيلي بقوة، كنا نواجه صعوبات في مواجهة الدراويش دائمًا، نريد زيادة التنافس بين الأندية وأن يكون للدوري طعم مختلف".