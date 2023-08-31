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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قرار كولر يهدد مستقبل السولية مع الأهلي

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب تأجيل تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلى إشعار أخر.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رهن تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي لمدة موسمين لحين معرفة مصير الإصابة التي تطارد اللاعب في الفترة الماضية.

وأضاف:"كولر طلب قبل تجديد عقد السولية إجراء الكشف الطبي على اللاعب ومعرفة طبيعة الإصابة التي يعاني منها خاصة أنها تكررت أكثر من مرة في الموسم الماضي".

وتابع:"يرغب كولر في التأكد من سلامة اللاعب وجاهزيته لخوض غمار الموسم المقبل قبل منح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقده لمدة موسمين".