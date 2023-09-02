السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، منح اللاعبين راحة من المران اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدًا الأحد بصورة طبيعية ووفقًا للبرنامج التدريبي.

وجاء قرار مارسيل كولر؛ من أجل منح اللاعبين قسطا من الراحة، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ وصوله إلى النمسا يوم الاثنين الماضي؛ من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

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