الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظاهرة "زبد البحر" تسيطر على الشواطئ.. رغوة بيضاء وليست مضرة

زبد البحر
زبد البحر

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الصور توضح سيطرة "زبد البحر" على شواطئ بورسعيد، ونشر عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي هذه الصور التي توضح سيطرة ظاهرة زبد البحر على الشاطئ.

ظاهرة زبد البحر على الشاطئ

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وأثارت هذه الظاهرة "زبد البحر"، والتي انتشرت بكثرة على شواطئ بورسعيد حيرة عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعين، والمصطافين على الشواطئ، حيث إن الكثير يتساءل عن هذه الظاهرة وأسباب حدوث.

 

عدد من المعلومات عن ظاهرة زبد البحر:

ــ عبارة عن رغوة بيضاء رقيقة تحتوي على ملايين الفقاعات

ــ رغوة بيضاء تقع على سطح الشواطئ أو بدايات الماء

ــ يتكون زبد البحر نتيجة بعض الظواهر الطبيعية والكيميائية

ــ زبد البحر ينتج عن كثرة الشوائب المكونة في الماء

ــ يتشكل زبد البحر نتيجة هياج المحيطات بفعل الرياح والأمواج

ــ مصدر تكوين زبد البحر السميك هو أزهار الطحالب

ــ ظاهرة زبد البحر ليس ضر على أي شخص

ــ زبد البحر غريبة الشكل ومخيفة 

ــ زيد البحر ليس ضارًا للإنسان

ــ يتحول زبد البحر ويكون ضار حال تكاثر الطحالب الضارة الكبيرة 

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