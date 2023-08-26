ارتفاع درجات الحرارة بالاسكندرية واقبال المواطنين للشواطئ للهروب من الحر

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقسا حارا نهارا رطبا في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 31 درجة ، والصغرى تسجل 23 درجة.مما دفع العديد من المواطنين للهروب الى الشواطئ للاستمتاع بمياه البحر والهروب من ارتفاع درجات الحرارة .

تتوقع هئية الأرصاد الجوية، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء قد تكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من الوادى الجديد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج من 2.5 : 5 متر ، واضطراب الملاحة أيضا على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر .