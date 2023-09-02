الأرصاد: تحسن كبير في الأحوال الجوية ليلًا (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قيم الحرارة بدأت تنخفض من الأمس على نحو طفيف بـ3 درجات عن الأيام الماضية، مشيرةً إلى أن فترات النهار مع فترات سطوع أشعة الشمس نشعر فيها بالأجواء الحارة أو ارتفاع قيم الحرارة، ولكن التحسن الكبير في الأحوال الجوية يكون في فترات الليل.

انخفاض في قيم الحرارة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر' المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم الحرارة ونشعر بالأجواء المعتدلة تماما في ظل نشاط نسبي للرياح يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة في الجو".

هدوء سرعات الرياح

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “مع فترات النهار وهدوء سرعات الرياح نشعر بوجود نسب رطوبة في ظل وجود أشعة الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء الحارة الرطبة على المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، مثل شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء”.

