حضري كيكة الشوكولاتة البيضاء بخطوات بسيطة

كيكة الشوكولاتة البيضاء من ألذ وصفات الحلويات التي يمكن صنعها، وصفة كيك شهية محضرة بالشوكولاتة البيضاء اللذيذة، جربي وصفتنا الطيبة من الكيكات الرائعة والمناسبة لاستقبال الضيوف وفي المناسبات العائلية.

كيكة الشوكولاتة البيضاء



مقادير كيكة الشوكولاتة البيضاء

- للحشو والتزيين :

قطر : ربع كوب

كريمة : 4 اكواب (لباني مخفوقة)

الشوكولاتة البيضاء : كوب (سائلة)

الفراولة : حسب الرغبة (طازجة ومقطعة قطع صغيرة وشرائح طولية متساوية الحجم / للتزيين)

- الشوكولاتة البيضاء : نصف كوب (قطع)

- كريمة : نصف كوب (لباني)

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 3 حبات

- عصير البرتقال : ملعقة كبيرة

- طحين : 2 كوب

- ملح : رشّة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

كيكة الشوكولاتة البيضاء

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الشوكولاتة البيضاء في حمام مائي، واتركيها حتى تذوب تماماً مع التحريك من وقت إلى آخر بملعقة خشبية، ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانباً حتى تبرد قليلاً.

أضيفي الكريمة والحليب فوق الشوكولاتة البيضاء وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات.

حضري صينية فرن وادهنيها بالقليل من الزبدة ورشيها بالقليل من الطحين وتخلصي من الطحين الزائد بها.

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط هش القوام.

أضيفي البيض تدريجياً فوق خليط الزبدة، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة، ثم أضيفي عصير البرتقال.

نخلي الطحين والملح والبيكنج باودر، وأضيفيهم تدريجياً لمزيج الزبدة وقلبي بخفة بإستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات تماماً.

أضيفي خليط الشوكولاتة والكريمة، وقلبي جيداً حتى تتداخل المكونات، ثم اسكبي عجين الكيك في الصينية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تنضج تماماً.

اقلبي الكيك على شبكة معدنية واتركيه ليبرد.

للحشو والتزيين: اخلطي 2 كوب كريمة مخفوقة مع الشوكولاتة البيضاء جيداً.

قطّعي الكيك عرضياً إلى 4 طبقات متساوية في الارتفاع، وسقّي طبقات الكيك بالقليل من القطر، وضعي خليط الكريمة وقطع الفراولة بين الطبقات بالتساوي وعلى الوجه والجوانب.

وزعي الكمية المتبقية من الكريمة على الوجه وجوانب الكيك، ثم مشّطي الجوانب بخفة بإستخدام شوكة لتحصلي على التعرجات، ثم زيني الكيكة بشرائح الفراولة وقدميها.