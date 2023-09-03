اصنعي كيكة تفاح مع الجبن الكريمي

كيكة تفاح مع الجبن الكريمي من اطيب وصفات الحلويات لها مذاق رائع لوصفة كيكة جديدة تحتوي على نكهة التفاح مع الجبن الكريمي الغني واللذيذ.

كيكة تفاح مع الجبن الكريمي



مقادير كيكة تفاح مع الجبن الكريمي

- مقادير تغليفة الجبن الكريمي :

جبن كريمي : عبوة (سائل)

سكر البودرة : 2 كوب

الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 كوب

- سكر : 2 كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- التفاح : 4 حبات (مقشر ومقطع مكعبات)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة

كيكة تفاح مع الجبن الكريمي

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب كيك بالزبدة وانثريه بالدقيق.

في وعاء اخلطي الدقيق مع القرفة، والبيكنج صودا، والملح، وجوزة الطيب.

في وعاء آخر، اخفقي السكر، والزيت، والبيض، والفانيليا بالخفاقة الكهربائية.

أضيفي خليط الدقيق واخلطي حتى تتجانس المكونات ويصبح المزيج كثيف القوام، ثم أضيفي مكعبات التفاح وقلبي.

اسكبي خليط الكيك في القالب المحضّر.

أدخلي القالب للفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى ينضج الكيك، ثم أخرجيه من الفرن وضعيه جانباً حتى يبرد.

ضعي الكيك في طبق التقديم.

في وعاء جانبي، اخفقي الجبن الكريمي مع الزبدة، والفانيليا، والسكر، حتى يصبح المزيج ناعماً، ثم وزعيه فوق الكيك وقطعيه وقدميه.