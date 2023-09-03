قليلة السعرات| طريقة عمل تشيز كيك بالفراولة

حلوى تشيز كيك من الحلويات التي يحبها الكثير، فتحتوي على طبقة من البسكويت ثم طبقة من الجبن الكريمي ومُزينة بالصوص المحبذ لديك، بالإضافة لقطع الفاكهة (حسب الرغبة)، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بسعرات حرارية أقل لتناولها في الدايت.

تشيز كيك بالفراولة

طريقة تحضير تشيز كيك بالفراولة

المقادير

- بسكويت دايجستف : 100 جراماً (مطحون)

- زيت جوز هند : 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي : 150 جراماً (يوناني)

- جبن كريمي : 150 جراماً

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- الفراولة : كوب (مقطعة)

طريقة التحضير

ضعي البسكويت، وزيت جوز الهند في وعاء، وقلبي حتى يتشرب البسكويت الزيت ويصبح قوامه ناعماً.

افردي خليط البسكويت في قالب التشيز كيك القابلة للفتح، واضغطي عليه بيديكِ جيداً لتشكيل طبقة متساوية.

ضعي اللبن الزبادي اليوناني، والجبن الكريمي، والعسل في وعاء، واخلطي المكونات حتى تتجانس.

اسكبي طبقة الزبادي فوق البسكويت ووزعيها بالتساوي، ثم أدخلي القالب إلى الفريزر لحوالي 15 دقيقة.

زيّني التشيز كيك بالفراولة وقدميه بارداً.