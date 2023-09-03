محكمة إيرانية تحكم بسجن صحفيتين بتهمة التآمر والتواطؤ

قضت محكمة في إيران بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ جزئيا على صحفيتين، بعد إدانتهما بتهمة التآمر والتواطؤ وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وقال محامي الصحفيتين أمير رايسيان لصحيفة "هام ميهان" الإصلاحية، إن نيجين باقري والناز محمدي سيقضيان أقل من شهر، في السجن.

وأضاف المحامي أن "الفترة المتبقية معلقة على مدى خمس سنوات"، وخلال هذه الفترة سيُطلب منهم تلقي "تدريب على أخلاقيات المهنة، مع المنع من مغادرة البلاد".

ولم يوضح محاميهما أمير رايسيان ما إذا كان من الممكن استئناف الحكم، ولم يذكر التقرير تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين.

يشار إلى أن شقيقة محمدي، التي تعمل أيضًا صحفية في موقع هام ميهان، موجودة في السجن منذ سبتمبر بعد أن نشرت تقريرًا عن جنازة مهسا أميني، 22 عامًا، التي توفيت في حجز الشرطة.

وجاءت وفاة أميني، وهي كردي إيراني، في 16 سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإيراني، مما أثار احتجاجات استمرت أشهر في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت جماعات حقوقية مقرها في الخارج بوقوع العديد من الاعتقالات قبل ذكرى وفاة أميني.

وتم القبض على الناز محمدي واحتجزت في سجن إيفين لمدة أسبوع في فبراير، ولم يتضح سبب اعتقالها.

يذكر أن مئات الأشخاص سقطوا ضحايا في احتجاجات العام الماضي، بما في ذلك العشرات من أفراد الأمن، وتم اعتقال الآلاف فيما يتعلق بما وصفه المسؤولون بـ "أعمال الشغب" بتحريض من الخارج.

وأُعدم سبعة رجال في قضايا ذات صلة بالاحتجاج شملت ارتكاب جرائم وأعمال عنف أخرى ضد قوات الأمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي أن السلطات في إيران استجوبت أو اعتقلت أكثر من 90 صحفيا منذ الاحتجاجات.

ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن نزيلة معروفيان، الصحفية التي تحدت قواعد اللباس الصارمة في إيران وتم إطلاق سراحها بكفالة في وقت سابق من أغسطس، قد أُلقي القبض عليها مرة أخرى لعدم ارتدائها الحجاب في الأماكن العامة.

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