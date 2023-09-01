سقوط مروحية في إيران تُسفر عن جرحى بينهم قائد بالأمن العام

أصيب قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وآخرين غربي إيران، إثر سقوط مروحيته، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وكان قائد قوات الأمن العام في محافظة كرمانشاه مع آخرين على متن المروحية التي سقطت، حيث تم نقل الجرحى إلى مركز المحافظة لتلقي العلاج.

سقوط طائرة مروحية

وأكدت شبكة "إيران بالعربي" الإخبارية سقوط طائرة مروحية على متنها قائد الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وثلاثة من مساعديه في مرتفعات مدينة دالاهو.

وبينت أن الحالة الصحية للواء حاجيان مستقرة لكنه وباقي مساعديه والطيار أصيبوا بجروح.

من ناحية أخرى، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي.

وقال علي باقري: "منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير".

وأوضح باقري: "لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة".