إيران تُبدي استعدادها لحل أزمة الكهرباء في لبنان

أعرب وزير الخارجية الإيراني، "حسين أمير عبداللهيان"، عن استعداد بلاده لحل أزمة الكهرباء في لبنان، مُؤكدًا أن التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

في تصريح إثر لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، شدد عبداللهيان على أن "موضوع انتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس".

تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان:

أفاد بأنه تم خلال اللقاء مناقشة "الملفات الثنائية كافة، ومستعدون لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان، كما أننا مستعدون للتعاون لحل أزمة الكهرباء"، معتبرًا أن "التعاون بين إيران ولبنان سيصب في مصلحة المنطقة بأكملها".

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب أن الحكومة وافقت على التجديد لقوات "اليونيفيل" الدولية.

وبعد أن صادق مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني وحزب الله لوقف "وضع العراقيل" أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، خلال تنفيذها لمهامها، قال بو حبيب: "إن قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ووافقنا على التجديد لقوات اليونيفيل".

أكد أنه "كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع بطريقة مقنعة"، لكن "نجحنا بإعادة الاتفاق إلى النموذج".

كان من المقرر أن ينتهي يوم أمس تفويض لمدة سنة لـ"اليونيفيل"، وسط رفض الحكومة اللبنانية الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن، "كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة في الجيش اللبناني"، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية.