إنتر ميلان  يضرب فيورنتينا برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان الفوز على نظيره فيورنتينا برباعية بيضاء في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ3 في الدوري الإيطالي .

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بدأ فريق إنتر ميلان طمحًا في بداية اللقاء طمحًا في حصد الثلاث نقاط أمام فيورنتينا لتصدر ترتيب الدوري الإيطالي .

وسجل الفرنسي ماركوس تورام الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في شباك فيورنتينا في الدقيقة 24 من أحداث الشوط الأول بصناعه ديماركو .

ليطلق حكم المباراة صافرة أحداث الشوط الاول بتقدم إنتر ميلان على نظيره فيورنتينا بهدف دون رد .

وضعف إنتر ميلان من الضغط على دفاعات فيورنتينا لتسجيل الهدف الثاني .

سجل الارجنتيني لاوتارو الهدف الثاني في الدقيقة 54 بصناعه تورام .

وحصل إنتر ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 57 وسجلها هاكن في الدقيقة 58 في أحداث الشوط الثاني في شباك فيورنتينا.

وضعف لاوتارو من نتيجة المباراة من خلال تسجيله الهدف الرابع بصناعه كوادرادو في الدقيقة 74 من عمر المباراة .

بدأ إنتر ميلان بهذا التشكيل

في حراسة المرمي سومير،

في خط الدفاع :دارميان، دي فري، باستوني،

في خط الوسط :دومفريس، باريلا، كالهانجولو، مخيتريان، ديماركو

في خط الهجوم لاوتارو وماركوس تورام.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز إنتر ميلان على فيورنتينا برباعية دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع إنتر ميلان من رصيده إلى 9 نقاط ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 4 محتلا المركز التاسع من جدول الدوري الإيطالي