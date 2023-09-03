وكيل تعليم الغربية يوجه بوضع برامج علاجية لطلاب المرحلة الإعدادية

وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بوضع برامج علاجية لطلاب المرحلة الاعدادية، وتطبيقها داخل جميع المدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية العشر، وذلك في ضوء تحليل نتائج امتحانات العام الدراسي المنتهي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث سيشرف على تنفيذ هذه البرامج التوجيهات العامة للمواد الثقافية، وبتنسيق التعليم الإعدادي بالمديرية والإدارات التعليمية.

جية لطلاب المرحلة الاعدادية، وتطبيقها داخل جميع المدارس الإعدادية بالإدارات التعليمية العشر، وذلك في ضوء تحليل نتائج.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،