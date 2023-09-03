نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة باسيوط الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط والتي اقيمت في مركز شباب حى السلام التابع لادارة شباب منفلوط ضمن مبادرة “صيف شبابنا” التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واقيمت الدورة بناء علي توجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوطواشراف عادل فؤاد وكيل المديرية باسيوط للشباب واحمد محمد قطب مدير عام التعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة باسيوط.

وقد شارك في الدوره الاولى من الدورات التنشيطيه لمسئولى البرلمان بالادارات الفرعيه ومشرفى الشعب البرلمانيه 50 مشرف ومشرفه من الاشراف التابع لكلا من ادارات شباب في ديروط والقوصية ومنفلوط

وقد حاضر في هذا البرنامج كلا من الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط والكادر البرلمانى مصطفى ممدوح

وتناول اللقاء العديد من المحاور منها أهمية البرلمان وكيفية تعزيز الشعب البرلمانيه بما يتواكب مع ماتشهده مصر من تحول جذرى في النظام السياسى المصرى نحو مزيد من تعميق التجربه الديمقراطية والتاكيد على ان برلمان الطلائع والشباب اداه تثقيفيه تهدف الى توعيه الشباب بالقضايا الوطنيه وتدريبهم على قواعد الممارسه الديمقراطية والتاكيد على اهمية مشاركة الفتيات في مختلف مستويات انعقاد البرلمان بدء بالشعب البرلمانيه ووصولا الى برلمان شباب مصر والتاكيد على عمل جلسات محاكاة لمجلس النواب بشكل دورى مع اعضاء برلمان الطلائع والشباب مع دعوة بعض التنفيذيين بالقريه او المدينه المتواجد بها مركز الشباب للتدريب على كيفية ممارسة العمل البرلمانى والتاكيد على مشاركة هيئة مكتب الشعبه البرلمانيه في مناقشة خطة النشاط بمركز الشباب التابع له الشعبة والتاكيد على عقد لقاء اسبوعى على مستوى الشعب البرلمانيه يتم من خلاله طرح المشكلات والقضايا التى تواجه الشباب تمهيدا لعرضها في الجلسات البرلمانيه التى تعقد على مستوى المحافظه او في اللقاءات والمؤتمرات القوميه – مع عمل لقاءات حواريه يتم من خلالها مناقشة القواعد والنظم التى تتضمنها لائحة برلمان الشباب

كما اكد وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط علي متابعة وتنفيذ التكليفات الوارده من الاداره العامه لبرلمانى الطلائع والشباب بالوزاره والتى وردت ضمن خطة النشاط الصيفى والتى تنفذ من بند التثقيف السياسى بخطة مراكز الشباب

جاء ذلك من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على صقل طلائع وشباب البرلمان وتزويدهم باهم المهارات والمعلومات عن الحياه النيابيه والسياسيه فى مصر من خلال اساتذه متخصصين فى مجال العلوم السياسيه

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط

الدورة التنشيطية لمسئولى البرلمان ومشرفى الشعب البرلمانيه بمراكز شباب اسيوط