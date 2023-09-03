معظم مؤشرات البورصة العربية تغلق على انخفاض

شهدت معظم مؤشرات البورصة العربية فى تداولاتها اليومية انخفاضاً عند الإغلاق خلال تعاملات، اليوم الأحد، وإليكم بعض المؤشرات.

البورصة العربية

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم على انخفاض، لينهي تداولاته عند مستوى 4774.54 نقطة ما يعادل نسبة 0.51% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4798.97 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و70 ألفًا و169 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 31.7 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و31 ألفًا و351 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.130% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.82 مليار ريال عُماني.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.22% ، لتصل عند مستوى 2413.92 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2646 صفقة.

البورصة البحرينية تقفل تعاملاتها على ارتفاع

البورصة البحرينية

أقفل مؤشر البورصة البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,956.73 نقطة بارتفاع قدره 4.57 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.82 نقطة بارتفاع قدره 1.06 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة البحرينية بنحو 3 ملايين و303 آلاف و835 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 593 ألفًا و669 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.

مؤشر البورصة القطرية يغلق على انخفاض

البورصة القطرية

أغلق المؤشر العام فى البورصة القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بواقع 8.75 نقاط، أي بنسبة بلغت 0.09 %، ليغلق عند مستوى 10185.99 نقطة.

وتم خلال الجلسة، فى أسواق البورصة القطرية تداول 167 مليونًا و998 ألفًا و143 سهمًا، بقيمة 416 مليونًا و879 ألفًا و677.806 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14553 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال التداول فى أسواق البورصة القطرية ، أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام بواقع 15.75 نقطة ليسجل 6990.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.22 %, وذلك من خلال تداول 148.6 مليون سهم نفذت عبر 7868 صفقة نقدية بقيمة 29.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق البورصة الكويتية 48.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5644.04 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85% جراء تداول 70.3 مليون سهم عبر 3510 صفقات نقدية بقيمة 8.4 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية 4.49 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7690.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.06% من خلال تداول 78.3 مليون سهم عبر 4358 صفقة بقيمة 21.12 مليون دينار.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، منخفضاً بواقع 35.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11455.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : الصقر للتأمين، وتبوك الزراعية، وأميانتيت، وبوبا العربية، وسلامة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيرا، وأنابيب، والتعمير، والخدمات الأرضية، وبدجت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.45% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية: الباحة، وأرامكو السعودية، والغاز، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الغاز، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بواقع 70.74 نقطة ليقفل عند مستوى 23583.59 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه ليصل إلى 1.268 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.78% ليبلغ 18726.01 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.45% مسجلاً 3812.36 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.56% لينهي التعاملات عند مستوى 5566.59 نقطة.