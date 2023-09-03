80% من شركات البورصة ملتزمة بالإفصاح عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغة الإنجليزية

2 مليار جنيه إيراداتها السنوية

بلغت نسبة الشركات التى التزمت بالإفصاح المتزامن عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية لـ80% خلال الفترة الماضية.

تعد هذه النسبة مؤشرًا جيدًا للشركات المقيدة والبالغ عددها نحو240 شركة، وتبلغ إيراداتها السنوية 2 مليار جنيه أو أكثر، وملتزمة بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

كشفت قرارات لجنة القيد الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/08/2023 نهجا طالما سارت البورصة عليه بالتدرج فى التطبيق ومنح مهلة زمنية تتيح للشركات توفيق أوضاعها عند إصدار أية قرارات جديدة تخص قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

يأتى ذلك فى إطار جهود البورصة المصرية برئاسة أحمد عبدالرحمن الشيخ لتحفيز الاستثمار المؤسسى وتشجيع الاستثمار الأجنبى بكافة فئاته، حرصًا منها على تمكين المستثمر الأجنبى من الحصول على المعلومة فى ذات توقيت نشرها باللغة العربية تحقيقا لأعلى مستوى ممكن من المعاملة العادلة وفقًا لأعراف أسواق المال الدولية.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليًا كافة الشركات التى لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقًا للمزيد من الشفافية ورفع لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.