البورصة تحول مكاسبها الصباحية إلى خسائر وتفقد 7.6 مليار جنيه بختام التعاملات

حولت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاحد مكاسبها الصباحية إلى تراجعات متأثرة بمبيعات المصريين والأجانب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 7.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.268.6 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوي18726نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى3818 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5566 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 46 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 1.6 مليار جنيه .