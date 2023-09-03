رئيس جامعة المنيا يطمئن على إحدى الطالبات إثر تعرضها لحادث أليم

قام الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد ، بزيارة إحدى أبناء الجامعة من الطالبات بمستشفى الإستقبال والطوارئ الجامعي؛ وذلك للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من استقرارها وتوفير كامل الرعاية لها، وذلك بعد تعرضها لحادث أليم بمحافظة الغربية ، وأصدر رئيس الجامعة توجيهاته بنقلها للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة ، ورافق رئيس جامعة المنيا خلال الزيارة ، الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديرو ونواب المستشفى.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة، ومتابعة حالتها بصفة دائمة حتى يتم تحسنها وتعافيها ومغادرتها المستشفى.