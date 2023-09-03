وزارة الحج والعمرة تطلق 4 نصائح للتعامل مع الزحام

نشرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الإرشادات للتعامل مع الزحام خلال فترة العمر، وجاء ذلك خلال تغريده لها عبر حسابها بمنصة “X”.

الإرشادات للتعامل مع الزحام.. توجيه من وزارة الحج والعمرة

ودعت الحج والعمرة بالسعودية، زوار بيت الله الحرام، إلى اتباع عدد من الإرشادات الهامة خلال فترة أداء مناسك الحج والعمرة، وطرق التعامل مع فترات الزحام.

وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بـ"أكس"، أنه وعلى زوار بيت الله الحرام ابتاع عدد من الإرشادات الهامة، والتي منها تجنب الزحام، والحرص على ارتداء الكمامة، وضرورة التريث والتأني، مع الالتزام بتوجيهات رجال الأمن.

تأشيرة العمرة الإلكترونية

طريقة استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023.. يكثف الراغبون في أداء مناسك العمرة، البحث عن التفاصيل الكاملة لاستخراج التأشيرة، خاصة أن وزارة الحج والعمرة السعودية كشفت عن بدء الحجز لتأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع نسك.

تأشيرة العمرة الالكترونية

ويستطيع المواطن استخراج تأشيرة العمرة الالكترونية 2023، خلال أقل من 24 ساعة، حيث تترواح مدتها ما بين 30 إلى 90 يومًا، حيث إن التأشيرة الإلكترونية تتيح اختيار خدمات السكن والتنقل والإقامة، ناهيك عن الكثير من الخدمات الأخرى.