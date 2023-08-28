وزراة الحج والعمرة تقرر تمديد التقديم على وظائفها الإدارية.. الموعد الجديد

أعلنت وزارة الحج والعمرة، تمديد التقديم على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، للخرجين والخريجات ممن يحملون الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل تلك الوظائف والتي أعلنت عنها يوم 17 أغسطس .

وأوضحت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس"تويتر سابقًا، أن الوظائف الإدراية الشاغرة بها المتاحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، سيستمر التقديم عليها حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 13 صفر 1445/ 29 أغسطس 2023م.

وكانت الوزارة فتحت باب التقديم على 15 وظيفية إدارية شاغرة لمن يحمل الدرجات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) يوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، عبر منصة جدارات، وكان من المقرر غلق باب التقديم أمس الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/ 27 أغسطس 2023م.

وظائف وزارة الحج والعمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الوظائف الشاغرة، جاءت بالتخصصات التالية:

محلل بيانات.

مطور برامج.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث تدريب وابتعاث مساعد.

باحث قانوني مساعد.

أخصائي حماية البيانات.

محاسب تكاليف ممارس.

أخصائي استراتيجية ممارس.

أخصائي تقنية معلومات.

باحث أمن وسلامة.

باحث تنظيم مساعد.

باحث أمن سيبراني ممارس.

أخصائي أمن سيبراني.

مهندس صناعي مساعد.

مهندس إدارة مشاريع مساعد.

ولكل الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، يمكنهم الدخول عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الضغط على الرابط التالي.. http://jadarat.sa

خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة