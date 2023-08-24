التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الحج والعمرة بالسعودية
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن طرح 15 وظيفة إدارية شاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، عبر منظومة التوظيف "جدارات" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الحج والعمرة
وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الوظائف الشاغرة، جاءت بالتخصصات التالية:
- محلل بيانات.
- مطور برامج.
- أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
- باحث تدريب وابتعاث مساعد.
- باحث قانوني مساعد.
- أخصائي حماية البيانات.
- محاسب تكاليف ممارس.
- أخصائي استراتيجية ممارس.
- أخصائي تقنية معلومات.
- باحث أمن وسلامة.
- باحث تنظيم مساعد.
- باحث أمن سيبراني ممارس.
- أخصائي أمن سيبراني.
- مهندس صناعي مساعد.
- مهندس إدارة مشاريع مساعد.
آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمره
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الحج والعمرة، فأن الوظائف المطروحة متاحة الآن للتقديم، ويستمر حتى 11 صفر 1445هـ/ 27 أغسطس 2023م.
رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة
ويمكن التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنــــــــــــا.
خطوات التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة
- الدخول على نظام التوظيف جدارات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المريع المخصص لذلك في الطلب.
- يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم /ة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.
- على كل (متقدم/ة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (الجنسين).