نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة والتطوير بفرع البنات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة داخل فرع البنات بمدينة نصر، في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الصيانة داخل جامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي

وخلال الجولة التفقدية وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات الشركة المنفذة لأعمال الصيانة داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد (2023- 2024) الذي سيبدأ يوم السبت 30 من سبتمبر 2023م، مشددا على متابعته المستمرة لجميع أعمال الصيانة بشكل متواصل حتى يتم الانتهاء منها بالشكل المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، الدكتورة كريمة عبد المجيد وكيلة كلية الدراسات الانسانية للبنات بالقاهرة،والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات جامعة بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، و الاستاذة سعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات، و الاستاذة منال حافظ مديرة الأمن الاداري بفرع البنات.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر

وفي ذات السياق أجرى الدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وكلية طب الأسنان بنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكليتي: الدراسات الإنسانية للبنات والتربية بنات.

توفير المناخ المناسب أمام الطالبات

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر

ووجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتوفير المناخ المناسب أمام الطالبات؛ للتيسير عليهن داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكليات التي بها لجان امتحانات.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات: الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.