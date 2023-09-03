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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

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رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات التصفية بفرع القاهرة

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الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر 2023/ 2024

شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وكلية طب الأسنان بنات، إضافة إلى تفقد لجان الامتحانات بكليتي: الدراسات الإنسانية للبنات والتربية بنات.

توفير المناخ المناسب أمام الطالبات

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر 

ووجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتوفير المناخ المناسب أمام الطالبات؛ للتيسير عليهن داخل لجان الامتحانات، وتأكد من وجود أستاذ المادة، بجانب وجود الإشراف الطبي داخل الكليات التي بها لجان امتحانات.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات: الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

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