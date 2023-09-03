الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر 2023/ 2024

بدأ طلاب الثانوية الأزهرية 2023 تسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، ويحرص العديد من الطلاب وأولياء الأمور على تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر من أجل تقديمها فور ظهور النتيجة حتى يكونوا على أتم استعداد للعام الدراسي الجديد.

وقد حددت جامعة الأزهر الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية بعد ظهور نتيجة التنسيق والتحويلات وتقليل الاغتراب، حيث يتوجه الطالب للكلية المرشح لها لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لقيده بالكلية ودفع المصروفات وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد في نهاية الشهر الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكليات جامعة الأزهر

يتطلب التقديم لكليات جامعة الأزهر للطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بجامعة الأزهر هذا العام 2023-2024م ما يلي:

أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

(6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

(3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.

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