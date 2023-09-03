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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليتي التربية والزراعة

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأأزهر لشئون التعليم والطلاب، وحامد سيد إسماعيل، الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمود الصياد، مدير عام شئون التعليم بالجامعة؛ جولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام لجان امتحانات التصفية بكليات فرع البنين بمدينة نصر.

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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات التصفية بكليات مدينة نصر

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الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر 2023/ 2024

تفقد لجان التصفية

شملت الجولة تفقد لجان التصفية بكليتي: التربية بنين بالقاهرة، وكلية الزراعة بنين بالقاهرة، وخلال الجولة التفقدية تابع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب توفير الكليات للمناخ المناسب أمام الطلاب خلال فترة امتحانات التصفية التي بدأت أمس السبت بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ بهدف التيسير على الطلاب في جميع اللجان، وتأكد نائب رئيس الجامعة من حضور أستاذ المادة داخل اللجان خلال فترة الامتحان؛ للرد على أي استفسار، إضافة إلى ذلك تأكد نائب رئيس الجامعة من وجود الإشراف الطبي بالتعاون مع الإدارة العامة الخدمات الطبية.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: الدكتور جمال الهواري، وكيل كلية التربية بنين بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات التصفية بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

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