قبل إجازة المولد النبوي.. مرتبات سبتمبر تُصرف على مدار 5 أيام

قبل إجازة المولد النبوي، يستعد الموظفون بالدولة، لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس 21 سبتمبر، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 27 سبتمبر.

وتأتي أيام صرف مرتبات سبتمبر كالتالي:

الخميس 21 سبتمبر

الأحد 24 سبتمبر

الاثنين 25 سبتمبر

الثلاثاء 26 سبتمبر

الأربعاء 27 سبتمبر

وتصرف مرتبات سبتمبر على عدة أيام تجنبا للازدحام والحد من تفشي أي أزمة وبائية، حتى يتمكن الموظفون من صرف رواتبهم بشكل أسهل، عبر ماكينة الصراف الآلي ATM، وعبر فروع البريد أو فروع البنوك، وتكون لجميع الفئات الحكومية والمصالح والهيئات.

الأيام الخاصة بـ صرف المتأخرات المالية الخاصة بالموظفين العاملين في الدولة، تكون يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر، والأحد والاثنين الموافقين 10 و11 سبتمبر الجاري.

ويأتي موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023 قبل إجازة المولد النبوي الشريف، والتي من المقرر أن تحل يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

ومن المنتظر إعلان مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، حيث جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.