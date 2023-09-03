مصير اتفاقية الحبوب بعد الشروط الروسية (شاهد)

كشف الدكتور سمير سمير أيوب المتخصص في الشئون الروسية، مصير اتفاقية الحبوب مع روسيا والشروط التي وضعتها روسيا.

وقال "أيوب" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن روسيا لا تفرض الشروط من أجل العودة لاتفاقية الحبوب، لكنها ترغب في أن تطبق كل بنود هذه الاتفاقية من أجل العودة إليها، لأن ما يطبق منها هو فقط ما تستفيد منه أوكرانيا والغرب، ويستغلون هذه الاتفاقية لنقل الأسلحة لكييف.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم ينفذ أي من الشروط الواردة في الاتفاقية، فتصدير الأمونيا لم يصدر، ورفع العقوبات عن المصارف الزراعية الروسية لم يرفع.

وواصل أيوب أن الشركات الغربية التي تفرض على شركات التأمين وتمنعها من التعامل مع السفن الروسية، هذا أيضا لا يزال مستمراً، لذلك المشكلة ليست لدى الروسية ولكن لدى الغرب، الذي يريد أن يفتعل ما تسمى بأزمة غذائية عالمية ويتهم روسيا.