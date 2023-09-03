أستاذ اقتصاد: فرص نجاح جهود تركيا لعودة روسيا لاتفاقية الحبوب ضئيلة للغاية (شاهد)

كد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا في سوتشي لمناقشة اتفاقية تصدير الحبوب فرصة ولكن نسب نجاحها ضئيلة.

وقال "سليمان" خلال تصريحاته عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد،إن الصراع العسكري الروسي الغربي في حالة تصاعد واتفاقية الحبوب التي توقفت لم تثني الغرب عن تصعيد العقوبات ضد روسيا، وبالتالي الموقف الروسي من العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط شبه مرفوضة مسبقا من الغرب.

وأشار إلى أنه بالرغم من محاولة الرئيس التركي في تقريب وجهات النظر أو يقنع روسيا بعض الشيء في بعض الأمور التنفيذية في الاتفاقية، خاصة وأن على الأجندة السياسية الروسية الأوكرانية الإعلان العلني لتركيا بالترحيب بانضمام أوكرانيا لعضوية الناتو ربما يكون هو أحد الحواجز الكبيرة في هذا اللقاء.

أردوغان يعتزم لقاء بوتين الأسبوع المقبل لبحث إحياء اتفاق الحبوب

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا الأسبوع المقبل لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، حسبما أفادت مصادر مطلعة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين ، أن أردوغان سيتوجه على الأرجح إلى روسيا يوم الثامن من سبتمبر المقبل ، قبل أن يسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي .

ورفضت الرئاسة التركية التعقيب على ذلك لبلومبرج.

ويرغب الرئيس التركي في استئناف الاتفاق ، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود وانسحبت روسيا منه الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين حدث اضطراب في أسعار القمح العالمية ، وخاصة بعد أن استهدفت روسيا البنية التحتية لصادرات المحاصيل بالمسيرات.

يذكر أن بوتين وأردوغان قد أبقيا على اتصالات مكثفة بينهما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وبحسب الموقع الالكتروني للكرملين أجريا عشر محادثات هاتفية على الأقل حتى الآن هذا العام ، وكذلك مؤتمرا عبر الفيديو بمناسبة تسليم الوقود النووي الروسي لمحطة أكويو للطاقة النووية التركية في أبريل الماضي.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد اليوم الاثنين، أن بوتين و أردوغان سيعقدان اجتماعا قريبا، لكنه رفض تحديد مكان وزمان عقد الاجتماع على نحو الدقة.