الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"المركزي للحشائش" ينظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

 نظم المعمل دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

تنمية قدرات ومهارات العاملين

وقال الدكتور  عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، ان ذلك يأتي فى إطار اهتمام المعمل المركزي لبحوث الحشائش بتنمية قدرات ومهارات العاملين لديه مما سينعكس بدوره على تطوير أدائهم.

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وأشار عبيد الى انه تم تدريب عدد 29 متدرب بالدورة من العاملين بالمعمل والادارة المركزية لشئون المحطات ومعهد بحوث أمراض النباتات، لافتا الى ان البرنامج التدريبى للدورة شمل على عدد من الموضوعات أهمها: الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر، أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى فى مصر،  الذكاء الاصطناعي وأثره فى تقليل ضغوط العمل، فضلا عن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، والمشاكل المالية والقانونية. 

و اضاف ان تلك الدورة حاضر فيها نخبه مميزه من الأساتذة بالمركز.

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