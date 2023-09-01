Elon Musk's X يستخدم البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

كان الفنان المعروف سابقًا باسم تويتر في موقف صعب هذا الأسبوع بعد أن وجدت بلومبرج أن موقع التواصل الاجتماعي سيبدأ في جمع التفاصيل البيومترية، إلى جانب بيانات الوظائف والتعليم، من المستخدمين. الآن، تشير سياسة الخصوصية التي تم إصدارها حديثًا إلى أن X سيستخدم هذه البيانات، إلى جانب المعلومات الشخصية الأخرى التي تم جمعها، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كما رصدها Alex Ivanovs في Stackdiary.

تشير سياسة الخصوصية بوضوح إلى أن الشركة تخطط لاستخدام المعلومات التي تجمعها، إلى جانب أي بيانات متاحة للعامة، للمساعدة في تدريب خوارزميات التعلم الآلي.

وجاء في منشور الخصوصية: "قد نستخدم المعلومات التي نجمعها والمعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي لدينا للأغراض الموضحة في هذه السياسة".

أكد Musk التغيير، لكنه أشار إلى أنه سيتم جمع المعلومات المتاحة للجمهور فقط، وليس "الرسائل المباشرة أو أي شيء خاص". لم يعد لدى X ذراع صحفي، لذلك لا توجد طريقة حقيقية للتواصل مع أي شخص للحصول على معلومات أكثر تحديدًا حول البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها وفي أي غرض سيتم استخدامها بالضبط.

ليس لدى X أي طموحات عامة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن مالكها إيلون ماسك لديه طموحات. لقد أطلق مؤخرًا شركة تسمى، انتظرها، xAI تهدف إلى "فهم الطبيعة الحقيقية للكون"، لذلك ربما سيتم استخدام بياناتك البيومترية والمعلومات ذات الصلة لتعزيز هذا الهدف النبيل والقابل للتحقيق تمامًا. يشير Stackdiary إلى النص الموجود على الصفحة الرئيسية لـ xAI والذي يقول إنه "سيعمل بشكل وثيق مع X" من أجل "إحراز تقدم نحو مهمتنا".

هناك خيار آخر بشأن المكان الذي تتجه إليه هذه البيانات. أعلن " ماسك " مؤخرًا عن طموحاته للتنافس مع "لينكد إن"، مشيرًا إلى أن موقع التوظيف "مزعج" وأن نسخة "X" ستكون "رائعة". وهذا من شأنه أن يفسر جمع تاريخ العمل والتعليم من قاعدة مستخدميه.

وأخيرا، هناك خيار ثالث. لا يجمع X أموالًا إعلانية تمامًا، لذا فإن بيع بيانات المستخدم سيكون طريقة سهلة لكسب بعض العملات المعدنية. ومع ذلك، لا يوجد دليل يشير إلى ذلك، باستثناء كونها ممارسة معتادة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. في الماضي، كان تويتر يستخدم في المقام الأول بيانات المستخدم التي تم جمعها لصالح نفسه، وليس لصالح أطراف ثالثة.